Migranti, 472 morti nel Mediterraneo da inizio anno

Almeno 472 persone sono morte e 479 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 25 ottobre. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 22.509, di cui 19.493 uomini, 1.976 donne, 832 minori e 208 di cui non si conoscono i dati di genere.

Per quanto riguarda gli arrivi in Italia, via mare, dal primo gennaio al 27 ottobre sono stati registrati 58.273 sbarchi, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2024 con 55.049 arrivi. Sui Paesi di provenienza dichiarati al momento dello sbarco, Bangladesh, Egitto ed Eritrea risultano i primi tre. Sono invece 10.510 i minori non accompagnati giunti sulle nostre coste da inizio anno.