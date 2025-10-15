Migranti, 32 sbarcati a Reggio Calabria

La nave Ong “Louise Michel” é attraccata al porto di Reggio Calabria con a bordo 32 migranti, di cui 17 uomini, 2 donne, un minore e 12 minori non accompagnati. Il gruppo di migranti è di presunte nazionalità sudanese, eritrea, gambiana, senegalese, nigeriana, etiope e somala. I migranti sono stati ricoverati temporaneamente nella struttura realizzata dalla prefettura sul molo di ponente del porto reggino per i controlli amministrativi e sanitari.