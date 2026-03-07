Messina, 15enne denuncia una violenza sessuale

Una 15enne ha raccontato di aver subito abusi sessuali da un 18enne durante una festa di compleanno nell'agosto 2025, in un locale nella zona nord di Messina. E' stata la madre della ragazza a presentare una denuncia per violenza sessuale ai carabinieri, che hanno raccolto una serie di testimonianze su quella sera. Il giovane indagato ha però respinto ogni accusa. Venerdì al Tribunale dei minori si è svolto un incidente probatorio durato circa un'ora e mezza per ascoltare il racconto della ragazza e "cristallizzarlo" per l'eventuale processo. Davanti alla gup Alessia Smedile e alla pm distrettuale Antonietta Ardizzone, magistrato che coordina le indagini dei carabinieri, la 15enne è stata ascoltata in un ambiente protetto con l'assistenza di una psicologa.

Prima della seduta di venerdì sono stati eseguiti accertamenti preliminari disposti, subito dopo la denuncia, dalla gip Monia De Francesco per verificare la capacità della vittima di ricostruire la vicenda. L'attività della psicologa si è anche incentrata sul ruolo fondamentale ricoperto dalla madre della 15enne. Era stata lei a fare partire l'inchiesta dopo avere notato, all'indomani della festa di compleanno, dei comportamenti anomali da parte della figlia che alla fine si è confidata con lei raccontandole degli abusi subiti. Così la donna, che ha sempre ribadito di "credere a mia figlia", si è recata a una stazione dei carabinieri della zona nord di Messina per formalizzare una denuncia per violenza sessuale, citando fatti, luoghi e anche nomi.