Meloni: riconversione del debito dei Paesi poveri è scelta giusta

«Non possiamo ignorare il peso del debito che grava su molte nazioni di questo continente». Nel suo intervento al G20 di Johannesburg, la premier italiana Giorgia Meloni ha accennato all'importanza della conversione del debito per i Paesi poveri, in modo tale da liberare risorse finanziarie e favorire così lo sviluppo. Conversione che ha poi definito come una scelta «giusta e responsabile», ricordando come Roma ha anche deciso di «ridurre del 50% il debito dei Paesi a basso e medio reddito nei prossimi 10 anni».

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G20, è poi intervenuta sul "piano Trump" per il cessate il fuoco in Ucraina. «L'Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta» ha sottolineato. Meloni ha poi partecipato a una riunione sull'Ucraina della coalizione dei volenterosi, che si è tenuta su invito dei vertici dell'Unione europea. Il vertice si è svolto in uno dei saloni del Johannesburg Expo Center, con quattordici poltrone disposte a semicerchio. Nei due posti centrali la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio Ue Antonio Costa. Come si vede nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, Meloni ha preso posto fra il primo ministro canadese Mark Carney e il presidente francese Emmanuel Macron. Presenti anche i leader di Germania, Regno Unito, Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, e Spagna.