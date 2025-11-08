Meloni attacca: mai la patrimoniale con la destra al governo

«Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce». Lo ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. Immediata la replica di Avs, con il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, secondo cui «con la destra al governo aumentano le persone in povertà. Aumentano tra il 2023 e 2024 addirittura di un milione, poco più, gli italiani e le italiane che rinunciano a curarsi».