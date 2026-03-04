Meloni a Nola per i funerali del piccolo Domenico

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Duomo di Nola per le esequie del piccolo Domenico Caliendo, morto qualche giorno fa all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso. La presidente del Consiglio è stata accolta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La chiesa era gremita a oltre un'ora dall'inizio dei funerali. Molti indossano la casacca, distribuita all'ingresso della chiesa, con il piccolo Domenico in posa con il suo peluche preferito. Sono presenti anche il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.