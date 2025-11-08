Medico circoncide abusivamente 40 bimbi, arrestato

Il Nas dei carabinieri di Trento ha denunciato un medico di medicina generale della Provincia di Trento, che ha eseguito interventi chirurgici di circoncisione nei confronti di bambini stranieri nel proprio ambulatorio. Il locale, oltre ad essere privo di autorizzazione sanitaria, era carente anche sotto il profilo igienico. Inadeguate anche le procedure adottate, che hanno costretto, in alcuni casi, il trasporto d'urgenza dei bambini al Pronto soccorso ospedaliero. Uno dei piccoli pazienti è stato ricoverato in ospedale a causa di intossicazione da benzodiazepine, che il medico aveva somministrato in dose eccessiva per calmarlo durante l'intervento chirurgico. Le indagini hanno permesso di dimostrare che dal 2022 almeno 40 bambini, provenienti anche da fuori regione, sono stati sottoposti a circoncisione da parte del medico, che in diverse occasioni si faceva aiutare dai figli, i quali non avevano alcun titolo abilitativo alla professione di infermiere. La Procura Distrettuale di Trento, al termine delle indagini svolte dal Nas, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del medico e il sequestro preventivo dell'ambulatorio. Denunciato il figlio maggiorenne.