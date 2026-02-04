Massima allerta in Andalusia per la burrasca Leonardo

Oltre 3.000 persone sono state evacuate a scopo precauzionale in Andalusia, la regione meridionale spagnola dove la maggior parte delle scuole rimarrà chiusa a causa delle piogge "eccezionali" previste oggi. Sono gli effetti della ondata di maltempo provocata dalla burrasca Leonardo. In Spagna Aemet, l'agenzia meteorologica nazionale, ha emesso un'"allerta rossa", il livello più alto, per oggi nelle zone di Cadice e Ronda, avvertendo di "pericolo straordinario" e "possibili inondazioni".