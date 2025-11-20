Mantova, si finge la madre (morta da 3 anni) per ricevere la pensione

È stato scoperto dai dipendenti dell'ufficio anagrafe, dove si era presentato in modo truffaldino con le sembianze della mamma

Per tre anni ha nascosto il cadavere mummificato della madre per continuare a ritirarne la pensione e, quando la carta d'identità della defunta è scaduta, si è presentato all'Anagrafe vestito da donna.

È accaduto a Borgo Virgilio, nel Mantovano. L'uomo, un infermiere di 57 anni, è indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all'Inps e falso ideologico. A scoprire il cadavere è stata la Polizia Locale, intervenuta nella sua abitazione dopo che l'uomo è stato smascherato dal personale dell'Anagrafe.

I dipendenti dell'ufficio anagrafe si sono accorti che quell'anziana donna era in realtà un uomo di mezza età con le sembianze della povera mamma. Allo stipendio che percepiva da lavoratore aveva aggiunto i soldi della pensione, percepiti in modo truffaldino. Sono scattati gli accertamenti e la vera trama della storia è stata svelata con scontata denuncia per truffa all'Inps e occultamento di cadavere. I resti della donna erano ormai mummificati.