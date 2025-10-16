Manovra, trovata l'intesa sulle banche

È servito un vertice serale dei leader di maggioranza per sbloccare l'impasse nel centrodestra sul contributo delle banche per finanziare parte della prossima legge di bilancio, attesa venerdì mattina al Consiglio dei ministri convocato per le 11. Sarebbe stata trovata una intesa all'interno del centrodestra che verrà illustrata dopo la riunione. La cifra ipotizzata dovrebbe essere quella superiore ai 4 miliardi. Infatti, il testo del Documento programmatico di bilancio ha chiarito che il contributo alla legge di bilancio richiesto a banche e assicurazioni sarà pari a 11 miliardi nel triennio 2026-2028, con un versamento da circa 4,4 miliardi per ciascuno dei prossimi due anni. In totale, sarà una manovra da 18,6 miliardi. Sono in arrivo misure sul fisco, sul potere d'acquisto delle famiglie e a sostegno delle imprese. Tra queste: il taglio del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%, con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 miliardi. Il pacchetto famiglia prevede bonus libri e la revisione del calcolo dell'Isee, prevedendo agevolazioni per i nuclei familiari con due o più figli e l'innalzamento della soglia di esclusione della prima casa. Il rifinanziamento della Card "Dedicata a te" per gli acquisti alimentari. E la proroga dei bonus edilizi come nel 2025.