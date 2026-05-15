Maldive: Farnesina, al via il recupero dei corpi dei sub italiani

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti ieri alle Maldive. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera che ha mandato le proprie imbarcazioni sul luogo dell'incidente. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Al momento, si legge in una nota della Farnesina, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma in attesa di un miglioramento dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta.