Il presidente venezuelano in tv ha parlato anche del colloquio avuto con Trump a novembre: abbiamo avuto uno scambio molto rispettoso, ma gli sviluppi successivi non sono stati piacevoli

Maduro apre agli Usa: sono pronto a discutere di droga, petrolio e affari

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è detto «pronto» a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva all'emittente Vtv. Il Venezuela si trova nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno esercitando forti pressioni attraverso lo schieramento di navi da guerra nei Caraibi.

«Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce - ha detto Maduro -. Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono» ha dichiarato, citando anche «accordi globali di sviluppo economico».

Quanto ai suoi rapporti con il presidente statunitense, Donald Trump, Maduro ha ricordato il colloquio avuto telefonicamente tra i due a novembre. Si è trattato di uno «scambio di dieci minuti», è stato «molto rispettoso», anche se «gli sviluppi successivi non sono stati piacevoli» si è limitato a dire il presidente venezuelano.