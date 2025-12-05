Macron a Zelensky: «Gli Usa potrebbero tradirvi»

Parigi e Berlino avrebbero espresso timori sul possibile tradimento dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti: lo rileva Der Spiegel

Parigi e Berlino avrebbero espresso timori sul tradimento dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti. In particolare, secondo quanto riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe messo in guardia i leader europei dal potenziale tradimento degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina: «C'è la possibilità che gli Stati Uniti tradiscano l'Ucraina sul territorio senza chiarezza sulle garanzie di sicurezza», avrebbe detto Macron secondo quanto ricostruito da una nota trapelata durante una recente telefonata tra i leader europei.

Der Spiegel ha ottenuto una nota in inglese che riassume la chiamata con le citazioni dirette di alcuni dei partecipanti: Macron ha parlato del momento di tensione nei colloqui come di «un grande pericolo» per Zelensky, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto al presidente ucraino, presente alla riunione in quel momento, di essere «molto cauto». «Stanno giocando con voi e con noi», avrebbe affermato Merz riferendosi alla missione di Steve Witkoff a Mosca.

Lo Spiegel aggiunge che anche altri leader hanno espresso le loro preoccupazioni, tra cui il finlandese Alexander Stubb che avrebbe affermato: «Non dobbiamo lasciare l'Ucraina e Volodymyr da soli con questi ragazzi». Anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte , che in pubblico si è mostrato molto elogiativo nei confronti del presidente americano Donald Trump, avrebbe dichiarato di essere d'accordo con Stubb «sul fatto che dobbiamo proteggere Volodymyr».