M5s, Appendino si dimette da vicepresidente

Nessun passo indietro rispetto alle decisione di rassegnare le sue dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 stelle - anche se la carica, legata a quella di Conte, è di fatto in scadenza - per l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd. E' quanto sarebbe emerso durante il Consiglio nazionale del M5s, che si sta svolgendo in streaming. Appendino aveva criticato la linea del numero uno del Movimento dopo il risultato deludente alle regionali in Toscana, con il 4,3% che ha seguito il 5,1 nelle Marche e il 6,4 in Calabria. «Non ci possiamo nascondere dietro un dito, il risultato è molto negativo e il problema è politico. Basta con le autoassoluzioni», era stato il suo commento.