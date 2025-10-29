L'uragano Melissa uccide ad Haiti: venti vittime

La tempesta ha già devastato anche la Giamaica, dove oltre mezzo milione di persone è senza elettricità. Il bilancio è di sette le vittime

È di almeno 20 morti il tragico bilancio del passaggio dell'uragano Melissa ad Haiti. Il fiume Digue nella località costiera di Petit-Goave è esondato travolgendo diverse persone. In tutto sono stati ritrovati dieci cadaveri, ma le ricerche sono tuttora in corso. In precedenza l’uragano aveva devastato Cuba, con venti a 185 chilometri orari, per poi essere declassato da livello cinque a tre. Le autorità dell’isola avevano dichiarato lo stato di allerta in sei province orientali. Melissa è stato devastante anche in Giamaica, dichiarata area disastrata dalle autorità, e ha causato almeno altri sette morti nei Caraibi, di cui tre in Giamaica, nella Repubblica Dominicana, dove una persona risulta ancora dispersa. La maggior parte dell'isola ha subìto la caduta di alberi, la distruzione delle linee elettriche e vaste inondazioni. In particolare, sono stati segnalati danni ingenti in alcune zone di Clarendon, nella Giamaica meridionale, e nella parrocchia sud-occidentale di St. Elizabeth che era sott'acqua, come ha affermato Desmond McKenzie, vicepresidente del Consiglio per la gestione dei rischi di catastrofe della Giamaica.

Almenoi 24 morti nei Caraibi, di cui tre in Giamaica, venti Haiti e una nella Repubblica Dominicana, dove una persona risulta ancora dispersa. Secondo l'organizzazione di monitoraggio di Internet NetBlocks, la connettività Internet in Giamaica è scesa al 42% dei livelli normali. Il governo giamaicano ha affermato che spera di riaprire tutti gli aeroporti dell'isola già da domani per garantire la rapida distribuzione dei rifornimenti di emergenza.