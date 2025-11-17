L'Onu vota oggi la risoluzione Usa per Gaza

È atteso per oggi il voto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu della risoluzione su Gaza, per attuare il piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La scorsa settimana l'amministrazione Usa ha ufficialmente avviato i negoziati nel consesso ristretto di 15 membri su un testo che darebbe seguito al cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia, in linea con il piano in 20 punti del capo della Casa Bianca.

La risoluzione, così come è circolata, «accoglie con favore l'istituzione del Board of Peace», un organo di governo transitorio per Gaza - teoricamente presieduto da Trump - con un mandato fino alla fine del 2027. Autorizzerebbe gli Stati membri a formare una "Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) temporanea", che collaborerebbe con Israele ed Egitto e con la polizia palestinese recentemente addestrata per contribuire a proteggere le aree di confine e smilitarizzare Gaza. A differenza delle bozze precedenti, in quest'ultima viene menzionato un possibile futuro Stato palestinese. Gli Stati Uniti e diverse nazioni arabe e musulmane - tra cui Egitto, Arabia Saudita e Turchia - hanno chiesto ieri al Consiglio di Sicurezza "la rapida adozione" della risoluzione. «Stati Uniti, Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Regno dell'Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Giordania e Turchia esprimono il loro sostegno congiunto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza attualmente in esame», si legge in una dichiarazione congiunta.