«Londra tornerà in Erasmus nel 2027»
L’indiscrezione trapelata sui media britannici non smentita dal Governo, che ha in corso trattative per chiudere la ferita della Brexit e che starebbe per dare l’annuncio
December 16, 2025
La Gran Bretagna potrebbe rientrare nel programma di scambio universitario europeo Erasmus, che aveva abbandonato quasi cinque anni fa in seguito alla Brexit. Secondo i media britannici Londra starebbe per dare l’annuncio nell’ambito del “reset” con l’Unione Europea menzionato dal primo ministro laburista Keir Starmer per lasciarsi alle spalle i risentimenti legati alla Brexit nel 2021.
Un accordo raggiunto con Bruxelles aprirebbe la strada alla partecipazione degli studenti britannici al programma già a partire da gennaio 2027. Un portavoce del Governo di Londra si è limitato a riferire di «discussioni in corso», ma la notizia è stata accolta con grande gioia dalle università britanniche che per effetto dell’uscita dal sistema di interscambio culturale europeo sono entrate in un grave stato di crisi.
