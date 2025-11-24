L'omaggio di Milano a Ornella Vanoni: oggi i funerali

Un lungo addio, il saluto di amici, artisti e cittadini per Ornella Vanoni, morta venerdì sera all'età di 91 anni.

Oggi è giornata di lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Alle 15 ci saranno i funerali dell'artista nella chiesa di San Marco a Brera, nel quartiere dove viveva a Milano.

La cerimonia sarà a ritmo di jazz: Vanoni aveva chiesto che a suonare fosse Paolo Fresu.

In tanti alla camera ardente, almeno 5mila, aperta domenica mattina al Piccolo Teatro Grassi, e che resterà aperta fino alle 14. Per la cantante, simbolo della milanesità, anche l'omaggio di Liliana Segre e di tanti artisti.