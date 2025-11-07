Lo "shutdown" lascia a terra 750 voli negli Stati Uniti

Ridotte del 10 per cento le tratte perché i controllori non sono pagati a causa della paralisi amministrativa

Corsa a prenotare nuovi voli da parte dei viaggiatori Usa mentre la chiusura delle attività governative aumenta la pressione sul sistema di controllo del traffico aereo del Paese, provocando centinaia di cancellazioni nei principali scali. A partire da oggi, le compagnie aeree inizieranno ad attuare una riduzione fino al 10% dei voli per 40 aree ad alto traffico del Paese, in conformità con un ordine della Federal aviation administration emesso per "motivi di sicurezza".

Secondo il sito di monitoraggio FlightAware, oltre 750 voli interni programmati per oggi erano stati preventivamente cancellati gia' ieri mentre American Airlines ha reso noto di aver ridotto i suoi voli "per un totale di 220 tratte". Delta Airlines ha annunciato di aver cancellato circa 170 voli programmati per oggi, mentre la Cnn ha riferito che Southwest Airlines ha cancellato circa 100 voli.

Lo shutdown ha lasciato senza stipendio decine di migliaia di controllori di volo, personale di sicurezza aeroportuale e altri senza stipendio, causando carenza di personale. Ieri oltre 6.400 voli statunitensi hanno subito ritardi, con circa 200 cancellazioni, secondo i dati di FlightAware, mentre i passeggeri hanno dovuto affrontare lunghe code ai varchi di sicurezza.