L’Italia invia una nave militare a difesa di Cipro

Anche l’Italia invierà una nave per difendere Cipro, Paese Ue oggetto del lancio di missili dall’Iran, come hanno già deciso di fare la Spagna, l’Inghilterra (la cui base aerea sull’isola era il bersaglio dell’attacco). L’ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla trasmissione Mediaset “Dritto e rovescio”. «I Paesi del Golfo – ha aggiunto il ministro – ci chiedono aiuto per proteggere lo spazio aereo. Sono stati attaccati e non c’entrano niente. Ai Paesi del Golfo daremo una risposta positiva per dare loro armi di difesa». L’unità della Marina militare a protezione di Cipro potrebbe essere la Spartaco Schergat, fregata missilistica in servizio dal 2023 attualmente impegnata nell’operazione “Mediterraneo sicuro”. La nave è dotata di un sistema anti-drone in grado di inquadrare un pericolo in arrivo a 200 chilometri di distanza ed è dotata di missili Aster con un raggio d’azione di cento. In giornata anche Parigi, Londra e Madrid avevano annunciato l’invio di navi, sistemi anti-drone e anti-missile nel mare attorno all’isola mediterranea.