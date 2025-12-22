Liberati in Nigeria 130 bambini rapiti a novembre

I 130 studenti nigeriani rapiti a novembre da una scuola cattolica nello Stato del Niger sono stati rilasciati domenica, ha dichiarato il portavoce del presidente Bola Tinubu, in seguito a uno dei più grandi rapimenti di massa degli ultimi anni nel Paese. "Si prevede che arriveranno a Minna oggi e si riuniranno ai genitori per le celebrazioni natalizie", ha dichiarato Bayo Onanuga in un post su X. "La liberazione degli studenti è avvenuta a seguito di un'operazione condotta da servizi segreti militari".

Gli studenti sono tra gli oltre 300 alunni e 12 membri del personale rapiti da uomini armati nel collegio cattolico St Mary's nel villaggio di Papiri nelle prime ore del 21 novembre. Cinquanta dei bambini riuscirono a fuggire subito, come ha ricordato la Reuters, mentre il governo nigeriano ha dichiarato l'8 dicembre di essere riuscito a salvare altri 100 rapiti. Onanuga ha affermato che il totale degli studenti liberati è ora di 230. Il rapimento ha suscitato indignazione per il peggioramento dell'insicurezza nel nord della Nigeria, dove bande armate prendono spesso di mira le scuole per chiedere riscatti. I rapimenti nelle scuole sono emersi dopo che i militanti di Boko Haram hanno rapito 276 ragazze a Chibok nel 2014.