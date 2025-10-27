Libano, l'Unifil denuncia un attacco di Israele

Sale la tensione in Libano, ma per fortuna nessun ferito o tantomeno danni materiali all'Unifil, la Forza delle Nazioni Unite in Libano, dopo che una granata è stata lanciata da un drone israeliano vicino ad una pattuglia in azione delle stesse forze Onu nei pressi di Kfar Kila. A riferire il nuovo episodio contro i caschi blu sono state le stesse forze di peacekeeping, precisando che poco dopo il lancio della granata un carro armato israeliano ha sparato contro le forze Unifil. Nella stessa località in precedenza «un drone israeliano aveva sorvolato la pattuglia Unifil in modo aggressivo - si legge nel comunicato diffuso dai caschi blu - Le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone». L'Unifil ha poi sottolineato che queste azioni delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) «violano la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano, e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di peacekeeping impegnate nelle missioni affidate dal Consiglio di Sicurezza nel Libano meridionale». Nessun commento è giunto nell'immediato dall'esercito dello Stato ebraico. All'inizio di questo mese, l'Unifil aveva accusato due volte l'Idf di aver lanciato granate vicino ai suoi osservatori, compreso un episodio in cui un osservatore era rimasto leggermente ferito. In entrambi gli incidenti, le forze armate israeliane avevano detto di aver tentato di disperdere l'attività di Hezbollah, senza alcuna intenzione di danneggiare gli osservatori Unifil. Israele sostiene da tempo che la forza di osservazione avrebbe fallito la sua missione, facendo ben poco per impedire a Hezbollah di rafforzarsi vicino al confine israeliano nel corso di decenni. A più riprese il Palazzo di Vetro ha condannato tali raid contro i suoi peacekeeping. La tensione rimane alta nel Paese dei cedri malgrado il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah entrato in vigore alla fine di novembre dello scorso anno, dopo una guerra aperta. Il movimento è uscito notevolmente indebolito da questo conflitto. Nelle stesse ore le autorità libanesi avevano annunciato che tre persone erano state uccise in attacchi israeliani, mentre l'Idf aveva reso noto di aver ucciso due membri di Hezbollah nell'est e nel sud del Paese. Da giovedì, 11 persone sono morte in attacchi aerei israeliani.