L'Europa lancia la nuova “sentinella” del pianeta

Lanciata la nuova sentinella del pianeta: il satellite dell'Agenzia Spaziale Europea Sentinel 1D è stato lanciato con un razzo Ariane 6 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). È il nuovo arrivato della famiglia di satelliti Sentinel 1 e, una volta in orbita, si unirà al suo gemello Sentinel-1C, già operativo. Anche Sentinel 1D fa parte del programma europeo Copernicus, di Commissione Europea ed Esa ed è destinato a sostituire Sentinel-1A, in servizio da oltre 11 anni.