Leone XIV il 20 novembre all'assemblea Cei

Si terrà ad Assisi, dal 17 al 20 novembre, la 81ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ospitata alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. A concludere i lavori sarà Papa Leone XIV, che incontrerà i vescovi giovedì 20 novembre, alle 9.30, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Non è prevista la presenza della stampa.



L’Assemblea si aprirà alle 16 di lunedì 17 con l’introduzione del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Al centro delle riflessioni le linee di indirizzo e le decisioni a conclusione del Cammino sinodale delle Chiese in Italia. Dopo l’approvazione del Documento di sintesi da parte della terza Assemblea sinodale, i vescovi saranno chiamati a confrontarsi su priorità, delibere e note elaborate a partire dal testo votato. Martedì 18, dopo il saluto di mons. Thibault Verny, presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, i lavori proseguiranno nei gruppi di studio. All’ordine del giorno anche l’approvazione del documento “L’insegnamento della religione cattolica: laboratorio di cultura e dialogo” e la presentazione di “Educare alla pace”. Tra i momenti significativi, martedì 18 alle 19.15 la preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, presieduta da mons. Ivan Maffeis; mercoledì 19, alle 19, la preghiera per la pace con appello del card. Zuppi.