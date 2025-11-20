Lavoro, due incidenti mortali in due giorni in Lombardia

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina a Gessate, nel Milanese, durante le operazioni di scarico in una ditta di recupero materiali di scarto. L'uomo è deceduto sul posto, in via Friuli 21, schiacciato tra il camion con cui era giunto e un muletto che si è ribaltato. È accaduto poco dopo le 11.30: dopo l'allarme degli operai sono giunti i soccorritori, che però hanno potuto soltanto constatare il decesso. Un collega è stato portato all'ospedale in stato di shock. Sul posto la Polizia Locale di Gessate e l'Ats.

Mercoledì, nella Bergamasca, un uomo di 65 anni, è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze di un infortunio nel quale era rimasto coinvolto a Ghisalba, all'interno di un'azienda di trasporti. L'uomo è rimasto schiacciato da un cavalletto metallico da 500 chilogrammi: il cavalletto era appoggiato sul pianale di un camion e serviva per il trasporto di pareti prefabbricate.

Sempre questa mattina attorno alle 10.30, nel cantiere dell'ex Fiera di Pordenone, un operaio 45enne, di origine marocchina, è precipitato dall'impalcatura dei nuovi campi da basket coperti. L'uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri, con un violento impatto al suolo. I colleghi presenti hanno immediatamente allertato il 112 e prestato i primi soccorsi. L'operaio è in gravi condizioni.