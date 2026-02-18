Lagarde potrebbe lasciare la Bce prima della fine del suo mandato

Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca centrale europea prima della fine del suo mandato di otto anni, prevista nell’ottobre 2027. Lo scrive il Financial Times in un'esclusiva. La banchiera centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno, secondo una fonte informata citata dal giornale.

Secondo il quotidiano economico britannico finirà dunque prima del previsto la presidenza iniziata nel novembre 2019, dopo che Lagarde aveva lasciato il Fmi. «La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è concentrata sul suo lavoro e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato, che scade a ottobre 2027», riferisce un portavoce della Bce, dopo le indiscrezioni di Ft.