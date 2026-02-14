Ladro si ferisce dopo una rapina in villa e muore

Un uomo è morto dissanguato venerdì sera nei dintorni di Arezzo mentre scappava coi complici da una villa di località Policiano, sulle colline. Si tratta di un 46enne di origine albanese.

Il gruppo era stato messo in fuga dal proprietario che aveva sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio, dopo aver scoperto l'intrusione, attorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione, il ladro sarebbe entrato nel giardino dell'abitazione insieme ad altre due persone. Ma il proprietario di casa, grazie all'allarme, li ha scoperti. E' uscito e, secondo la sua versione, ha esploso un colpo di pistola in aria. Scappando, l'uomo si sarebbe ferito gravemente sulla recinzione della casa, restando vittima di una copiosa emorragia. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato il proprietario. Si cercano i due fuggitivi, che non si sono fermati per soccorrere il compagno. Il suo corpo è stato ritrovato in un vigneto vicino. La zona non è nuova a furti, tanto che nell'ultimo periodo i residenti si sono organizzati con alcune chat per segnalare persone e veicoli sospetti.