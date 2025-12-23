La Russia colpisce la città ucraina di Odessa, due volte in meno di 24 ore

Le forze russe hanno colpito ieri sera, lunedì 22 dicembre, la città ucraina di Odessa. È stato attaccato il porto. "La Russia sta tentando di interrompere la logistica marittima lanciando attacchi sistematici alle infrastrutture portuali ed energetiche", ha dichiarato il vice primo ministro Oleksiy Kuleba su Telegram. L'attacco è statao il secondo in meno di 24 ore: anche la notte precedente. Lo stesso territorio era stato obiettivo di un'azione militare russa. Nel primo dei due attacchi, ad essere colpite sono state alcune infrastrutture energetiche. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza fornitura di energia elettrica.

I giornali ucraini riportano che la scorsa notte alcune esplosioni si sono sentite anche in diverse altre città della parte occidentale del Paese. Ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aspettarsi "attacchi massicci durante il Natale, soprattutto il 23, 24, 25 dicembre".