La Russa: ok a Zaia nel governo, ma decide Meloni

«Zaia è una risorsa per la politica italiana: se dipendesse da me, porte aperte. Ma una cosa è il mio pensiero, altra cosa è la collocazione che risponderebbe ad esigenze diverse. Non vedo alcun motivo per cui gli alleati della Lega possano frapporre alcun ostacolo ad un upgrade di Zaia. Anche al governo, ma questo dipende da Giorgia Meloni». Sono parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, rilasciate in un'intervista al "Mattino di Padova-La nuova Venezia".

Parlando della riforma della giustizia e del rischio che un'eventuale bocciatura al referendum possa costare Palazzo Chigi alla Meloni, il presidente di Palazzo Madama sottolinea: «Non rischierà. La riforma sui giudici sarà confermata dai cittadini, e poi in ogni caso non avrà nessuna ripercussione sulla vita del governo. Comunque tutti i sondaggi sono per il sì».