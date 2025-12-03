La Procura Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, ex Alta rappresentante dell'Ue, l'ambasciatore Stefano Sannino e Cesare Zegretti, dirigente del Collegio d'Europa. I tre italiani erano stati coinvolti ieri nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei e sono stati rilasciati perché «non ritenuti a rischio di fuga». È quanto ha reso noto la Procura Ue, alla guida delle indagini.

Le ipotesi di reato messe a punto dagli inquirenti della Procura europea riguardano frode, corruzione, conflitto d'interessi e violazione del segreto professionale, con il sospetto che l'istituto fucina dei diplomatici Ue del futuro - dal 2020 sotto la guida di Mogherini - abbia ottenuto informazioni privilegiate sui criteri di selezione del bando prima della pubblicazione ufficiale. Un potenziale vantaggio competitivo che avrebbe subito fatto scattare l'allarme degli investigatori guardiani del bilancio dell'Unione.

ln una nota diffusa ieri, il Collegio d'Europa aveva assicurato «piena collaborazione con le autorità» e ribadito l'impegno ai «più elevati standard di integrità e correttezza», facendo sapere di aver già adottato le misure necessarie per garantire la continuità delle attività.