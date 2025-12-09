La denuncia di una ragazza: «Violentata fuori dalla metro di Roma»

Il fatto sarebbe accaduto tra sabato e domenica nel quartiere Tufello. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona

Bloccata da due uomini e violentata da un terzo mentre tornava a casa la notte tra sabato e domenica nel quartiere Tufello a Roma. È l'incubo denunciato da una studentessa fuori sede. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita appena uscita dalla fermata metro Jonio intorno alla mezzanotte. Una vicenda su cui sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte di domenica 7 dicembre dall'ospedale Pertini dove la ventitreenne è stata accompagnata e soccorsa. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per fare piena luce sulla vicenda. La studentessa ha anche descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Al vaglio ci sono adesso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, sia interne alla metro sia per strada, e il racconto di eventuali testimoni. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i momenti precedenti all'aggressione denunciata dalla ragazza per chiarire se i tre presunti responsabili l'abbiano seguita dentro il convoglio e magari siano scesi alla stessa fermata o, al contrario, se l'abbiano eventualmente incrociata casualmente all'uscita dalla stazione.