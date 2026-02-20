La croce di Niscemi torna in paese: ora è esposta in Comune, simbolo di speranza

Intanto proseguono le operazioni per salvare quello che si può dall’erosione progressiva che minaccia il paese. Si attende una relazione per procedere alla riperimetrazione della zona rossa, resa necessaria dall’avanzare del fronte franoso. Il 25 febbraio, a un mese dalla frana, Niscemi scenderà in piazza per una fiaccolata. L’iniziativa è a cura del Comitato evento franoso 2026, che annuncia «una fiaccolata solidale per tutte le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie case o che le hanno irrimediabilmente perdute; per tutte le attività commerciali e i professionisti che hanno perso il lavoro; per i commercianti che risentono del clima avverso che si è creato e per gli agricoltori che non possono più agilmente raggiungere i propri campi. Per tutta la città di Niscemi e i suoi abitanti che vedono in bilico, con il centro storico, la propria cultura, le proprie radici, le tradizioni, le abitudini e la stessa identità di niscemesi». Il corteo partirà alle 18 e attraverserà le strade del paese, fermandosi poi per un momento di raccoglimento per concludersi, intorno alle 20, al Santuario Maria Santissima del Bosco. Il corteo si svolgerà nella massima compostezza e sarà, per scelta degli organizzatori, silenzioso e senza slogan.