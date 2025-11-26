La banda delle emoticon di Caltanissetta: quattro arresti per traffico di droga

Quattro persone sono state arrestate per traffico di stupefacenti a Caltanissetta, in Sicilia. Tre di loro - un ventiquattrenne, un venticinquenne e un trentasettenne - sono in custodia cautelare in carcere mentre la quarta persona è agli arresti domiciliari. Li chiamano "la banda delle emoticon" perché avvisavano dell'arrivo della droga (soprattutto hashish) tramite un messaggio su WhatsApp con due emoticon: un pollice alzato e una faccina sorridente. Gli stupefacenti venivano acquistati a Gela e poi venduti a Caltanissetta.

I quattro sono stati fermati su esecuzione di un'ordinanza dei Giudice delle indagini preliminari di Gela e sono attualmente indagati. Le autorità hanno iniziato a lavorare all'indagine nel 2023.