Kiev sotto attacco, 2 morti e otto feriti

Kiev è di nuovo sotto attacco russo. Esplosioni e incendi sono segnalati dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e Tymur Tkachenko, il capo dell'amministrazione militare della città. "La città è sotto attacco balistico", afferma il primo cittadino su Telegram. I feriti sarebbero otto, due le vittime di altri attacchi nel Paese. La popolazione è stata invitata a entrare nei rifugi. Vigili del fuoco e ambulanze sono all'opera nei luoghi colpiti. L'attacco avrebbe causato la rottura di finestre, il danneggiamento di auto e un cratere nel cortile di un edificio residenziale.