Kallas (Ue): si faccia pressione anche sulla Russia, non solo su Kiev

L'alto rappresentante dell'Unione europea: la Russia non è interessata alla pace, vuole solo negoziare con chi è pronto a dare loro qualcosa. Nuovi colloqui Witkoff-Umerov in Florida

«È chiaro che la Russia non è interessata alla pace. Dobbiamo quindi portarla in una posizione in cui vogliono negoziare, perché ora credono di poter durare più di noi: vedo molta pressione sulla vittima, l'Ucraina, ma non vengono richiesti sacrifici alla Russia, che noi sappiamo». Sono parole dell'alto rappresentante Ue, Kaja Kallas. «Mosca vuole negoziare con chi è pronto a dare loro qualcosa, è il loro interesse, ma non dovrebbe essere il nostro» ha aggiunto rispondendo alla domande se l'Europa a questo punto non dovrebbe inviare un suo Witkoff.

Intanto, l'inviato statunitense Steve Witkoff starebbe tenendo colloqui in Florida con il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione. «Ci sono ancora alcune questioni» da discutere, ha aggiunto la fonte. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà Umerov domani in Irlanda, mentre Witkoff è atteso a Mosca per incontrare Vladimir Putin.