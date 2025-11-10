Israele, pena di morte per i terroristi

La Knesset - il Parlamento di Israele - ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva della norma. Il disegno di legge, proposto dal parlamentare Limor Son Har-Melech, passerà ora alle discussioni in commissione. 39 membri della Knesset hanno sostenuto il disegno di legge, mentre 16 si sono opposti. «Siamo sulla buona strada per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto», ha esultato su X il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir.