Israele, consegnati i corpi di altri due ostaggi
di Redazione
Lo fa sapere la Croce Rossa che ha informato l'esercito israeliano
1 min di lettura
October 18, 2025
La Croce Rossa ha informato l'esercito israeliano che Hamas ha consegnato due bare, contenenti i corpi di due ostaggi uccisi. Lo fanno sapere le Idf, che rinnovano la richiesta al gruppo terrorista perché rispetti l'accordo e «faccia i passi necessari per restituire tutti gli ostaggi». I resti saranno trasferiti all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione. «Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, due bare di ostaggi deceduti sono state consegnate alla Croce Rossa e sono in viaggio verso le forze dell'Idf e dell'Isa (Shin Bet) a Gaza», scrive l'Idf in un messaggio su X.
