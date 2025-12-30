Iran, terzo giorno di proteste. Mobilitazione degli studenti nelle università

Gli studenti iraniani stanno protestando in diverse università del Paese. Da Teheran a Isfahan, ci sono cortei per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica in Iran, nel terzo giorno di un mobilitazione sociale.

«Queste manifestazioni si sono svolte a Teheran presso l'Università Beheshti, l'Università Khajeh Nasir, l'Università Sharif, l'Università Amir Kabir, l'Università della Scienza e della Cultura, l'Università della Scienza e della Tecnologia e l'Università di Tecnologia di Isfahan» ha sottolineato l'agenzia Ilna, vicina agli ambienti operai. Gli atenei citati sono tra i più prestigiosi dell'Iran.

È il terzo giorno in cui sono in corso mobilitazioni, in particolare contro il carovita. In particolare, gli studenti dell'Università di Tecnologia di Isfahan hanno intonato: «L'iraniano muore, ma non accetta l'umiliazione», unendosi così al più ampio movimento contro le difficoltà economiche e la repressione.