Individuato l'elicottero caduto nell'Aretino: è distrutto

Il velivolo è scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica. A bordo due imprenditori di 77 e 67 anni, entrambi piloti esperti

É stato individuato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. La carcassa è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. I soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo.

Dall'alba sono riprese le ricerche dall'alto per individuare la posizione dell'elicottero privato (Augusta Westland 109) con due persone a bordo, precipitato in una zona di confine tra la provincia di Pesaro-Urbino e quella di Arezzo. Alle operazioni hanno partecipato, tra gli altri, oltre 35 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e una quindicina del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, supportati da unità cinofile e da un pilota Uas (droni) che ha effettuato numerosi sorvoli nell'area.

A bordo del velivolo, che potrebbe avere avuto un'avaria, c'erano Mario Paglicci (77 anni), imprenditore orafo di Arezzo e Fulvio Casini (67 anni) di Sinalunga (Siena) entrambi piloti esperti.

Il velivolo, di proprietà dei due uomini, era decollato dal Lido di Venezia dopo una sosta per il pranzo all'aeroporto Nicelli, diretto all'aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 17 di domenica 9 novembre è però scomparso dai radar mentre sorvolava la zona di Badia Tedalda, tra le province di Arezzo, Pesaro Urbino e la fascia appenninica che segna il confine con l'Emilia-Romagna.

Da ieri in azione per le ricerche anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito Italiano, ma i voli sono stati sospesi a causa delle condizioni meteo avverse. Durante la notte le ricerche sono proseguite via terra e con l'aiuto dei sistemi a pilotaggio remoto (droni) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono presenti anche i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino i Carabinieri, un'ambulanza del 118 e i volontari della protezione civile locale.