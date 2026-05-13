Incidente stradale: a Bergamo muore bimbo di 9 anni, travolto da un'auto

Era sceso dall'auto del padre e stava attraversando la strada, quando è stato investito da una macchina che arrivava in direzione opposta. Non ce l'ha fatta il bambino di 9 anni di Bergamo, che è stato investito sotto gli occhi dei genitori che gestiscono un centro estetico.

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio alle 16.30 a Bergamo in piazzale Risorgimento. Immediato l’intervento del 118. Dopo i soccorsi in strada, il bambino è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni e si è spento in serata.

La notizia ha sconvolto la comunità del quartiere di Loreto. Il parroco don Giovanni ha comunicato il decesso del piccolo prima dell'inizio della Messa di restituzione delle vesti della Prima Comunione celebrata domenica scorsa.