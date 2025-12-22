Incidente in discarica di rifiuti: muore operaio 50enne

Un 50enne, autotrasportatore e dipendente di una cooperativa di trasporti con sede nel Modenese, ha perso la vita in giornata alla discarica del Polo integrato di Ginestreto, nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone, nel Cesenate. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico dei rifiuti. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni lavoratori di Sogliano Ambiente, intervenuti immediatamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si e' rivelato vano. La società ha fatto sapere di essersi messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. In segno di lutto per la scomparsa del lavoratore, l'impianto della discarica di Ginestreto resterà chiuso per l'intera giornata di martedi' 23 dicembre. Cordoglio è stato espresso anche dall'amministrazione comunale di Sogliano, socio di maggioranza di Sogliano Ambiente. In una nota, la sindaca Elena Bocchini ha parlato di una comunita' "profondamente scossa", manifestando vicinanza alla famiglia della vittima e ai dipendenti intervenuti nei soccorsi. Le indagini sulla dinamica sono in corso, propende l'ipotesi di un errore umano.