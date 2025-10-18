In Qatar colloqui di pace oggi tra Pakistan e Afghanistan

La televisione di stato pachistana ha annunciato che sono in programma, oggi, colloqui di pace in Qatar fra Pakistan e Afghanistan. Il tutto, dopo che ieri sera erano ripresi i combattimenti con 17 civili uccisi in un bombardamento pachistano che aveva provocato la risposta dei taleban che avevano affermato che ci sarebbero state «conseguenze immediate». Alla fine però i mediatori di Doha, ancora una volta in prima linea con un peso «strategico» sempre più crescente nella regione (dopo l'indiscusso successo sul fronte mediorientale), sono riusciti a salvare il salvabile, avviando comunque la tornata di colloqui. Tra i due Paesi la tensione era salita in seguito ai reciproci attacchi, nel distretto transfrontaliero di Spin Boldak, tra taleban pachistani e afghani. La crisi, messa in pausa da una tregua di 48 ore scaduta venerdì ma prorogata, rischia di destabilizzare una regione dove gruppi come Isis e al-Qaeda stanno cercando di riemergere.

Il governo talebano afghano ha dichiarato giovedì che il Pakistan aveva effettuato due attacchi con droni su Kabul il giorno precedente uccidendo cinque persone e ferendone a decine. I funzionari pakistani avevano fatto sapere dal canto loro che un attentatore suicida sostenuto dai talebani pachistani aveva colpito un complesso delle forze di sicurezza vicino al confine provocando diversi morti.

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha sottolineato che 37 civili sono stati uccisi e 425 feriti in Afghanistan a causa degli scontri transfrontalieri con il Pakistan nel corso della settimana. Islamabad non ha invece fornito cifre precise.



