Il secondo portiere dell'Inter investe e uccide anziano su una carrozzina

C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante dell'auto che questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como). L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore. Dopo il tragico incidente, l'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu. Come segno di rispetto, la scelta del club è stata quella di annullare l'incontro tra l'allenatore e la stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Secondo alcuni testimoni, l'uomo di 81 anni avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'auto Martinez, portando alla tragica fatalità. Il portiere nerazzurro sta facendo ora dei controlli perché si trova ancora in stato di choc.