Il premier britannico Starmer: sulla Groenlandia, sostengo la posizione della Danimarca

Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato il sostegno di Londra alla Danimarca in risposta alle pretese del presidente degli Usa, Donald Trump, sulla sovranità della Groenlandia.

Incalzato da Sky News Uk a margine di una visita nel Berkshire inglese sulle dure parole con cui la premier danese Mette Frederiksen ha replicato a Trump. Starmer ha manifestato una chiara presa di distanza esplicita dal presidente americano e ha detto: «Io sono dalla parte di lei, (Frederiksen) ha ragione sul futuro della Groenlandia».

Il Regno Unito «sostiene» la Danimarca, che «fa bene» a respingere le rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia, territorio autonomo danese. «Solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca e solo loro devono decidere il futuro della Groenlandia».