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Il Papa soccorre uomo svenuto per il caldo

di Redazione
Un anziano sacerdote non ha retto l'afa mentre si trovata in piazza San Pietro, proprio vicino al palco
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1 min di lettura
May 27, 2026
Il Papa soccorre uomo svenuto per il caldo
In un frame video papa Leone si avvicina per accorrere in aiuto di uomo svenuto durante l'udienza generale mentre si trovava vicino al palco montato al centro del sagrato da dove stava tenendo l'udienza il Pontefice, Vaticano, 27 maggio 2026 / Ansa
Caldo e afa record oggi a Roma in una giornata già segnalata ieri con bollino rosso nella Capitale e una persona è svenuta all'udienza generale di papa Leone tenutasi questa mattina sul sagrato di piazza San Pietro. Un uomo è caduto per terra mentre si trovava proprio vicino al palco montato al centro del sagrato da dove tiene l'udienza il Pontefice tanto che Leone stesso si è immediatamente avvicinato per accorrere in suo aiuto. L'uomo che è svenuto, come si è appreso in seguito, è un anziano sacerdote. Quando ha ripreso conoscenza, è stato accompagnato fuori dell'area del sagrato a bordo di una carrozzina e riparato dal sole con un ombrello. 

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