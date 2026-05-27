Il Papa soccorre uomo svenuto per il caldo

Caldo e afa record oggi a Roma in una giornata già segnalata ieri con bollino rosso nella Capitale e una persona è svenuta all'udienza generale di papa Leone tenutasi questa mattina sul sagrato di piazza San Pietro. Un uomo è caduto per terra mentre si trovava proprio vicino al palco montato al centro del sagrato da dove tiene l'udienza il Pontefice tanto che Leone stesso si è immediatamente avvicinato per accorrere in suo aiuto. L'uomo che è svenuto, come si è appreso in seguito, è un anziano sacerdote. Quando ha ripreso conoscenza, è stato accompagnato fuori dell'area del sagrato a bordo di una carrozzina e riparato dal sole con un ombrello.