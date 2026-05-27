Il Papa: a Gaza il popolo non riceve ancora gli aiuti, si rispettino i diritti di tutti

Martedì sera il Pontefice è intervenuto e ha risposto anche sul tema della Flotilla

«Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti». Lo ha detto Papa Leone, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla Flotilla, martedì sera uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo.

«Purtroppo il popolo di Gaza - ha aggiunto - non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla. Io vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza».