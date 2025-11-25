Il Pakistan attacca in Afghanistan: morti 9 bimbi e una donna

Il conflitto è ripreso, come i bombardamenti e i raid. Almeno nove bambini e una donna sono stati uccisi in un raid condotto dalle forze armate pachistane contro l'abitazione di un residente locale nella provincia afghana di Khost. Lo ha dichiarato il portavoce dei taleban afghani, Zabihullah Mujahid, affermando che il Pakistan ha effettuato raid anche nelle province di Kunar e Paktika, ferendo quattro civili. "Ieri sera nel distretto di Gerbzwo, nella provincia di Khawst, le forze d'invasione pachistane hanno bombardato la casa di un residente civile locale, Wilayat Khan, uccidendo 9 bambini (5 maschi e 4 femmine) e una donna e distruggendo la loro abitazione", ha scritto Mujahid in un post su X. a