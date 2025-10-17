Il Pakistan attacca, dieci vittime: per i taleban la tregua è rotta

Dopo che il Pakistan ha effettuato nuovi attacchi in una provincia di confine dell'Afghanistan, un alto funzionario taleban ha annunciato la rottura della tregua. "Pochi minuti fa, il Pakistan ha violato il cessate il fuoco e ha bombardato tre località nel Paktika", ha detto la fonte anonima che ha parlato di "almeno dieci vittime tra i militari", avvertendo che "l'Afghanistan reagirà". Il cessate il fuoco, raggiunto mercoledì, aveva una durata di 48 ore, quindi scadeva proprio oggi. Alcuni media locali hanno riportato poco fa che la tregua tra Kabul e Islamabad è stata prorogata, in vista dei colloqui di Doha, previsti in teoria per domani. Nelle prossime ore la situazione rischia però di precipitare.