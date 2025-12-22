Il Napoli vince la Supercoppa Italiana
di Redazione
Nella finale di Riad ha battuto 2 a 0 il Bologna, con doppietta di Neres
1 min di lettura
December 22, 2025
Va al Napoli il primo trofeo della stagione 2025-2026. Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, trionfano nella supercoppa italiana grazie al successo per 2-0 in finale sul Bologna, vincitore lo scorso maggio della Coppa Italia. A decidere la sfida disputata al King Saud university stadium di Riad è la doppietta di Neres, a segno al 39' del primo tempo e al 12' della ripresa. Gli azzurri succedono nell'albo d'oro al Milan, vincitore lo scorso gennaio sull'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA