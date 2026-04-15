Il ministro Giorgetti: tra Italia e Usa rapporti eccellenti, possono esserci divergenze

Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono «eccellenti», perché «diplomatiche, economiche e scientifiche» e «in 165 anni hanno avuto periodi», come in ogni relazione, più intensi e un po' meno. «Sta a noi navigare nelle situazioni». Parola del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha parlato al Wilson Center di Washington. «Le radici delle nostre relazioni affondano le radici nei valori comuni», ha aggiunto il titolare di Via XX Settembre.

Per l'esponente del governo Meloni, la profondità e la solidità dei nostri legami economici e commerciali si fonda su valori condivisi, una base solida su cui costruiamo la nostra relazione. «Come in ogni rapporto - ha precisato Giorgetti -, dobbiamo riconoscere che ci sono momenti di forte allineamento, così come altri in cui le nostre posizioni possono divergere. Tuttavia, è proprio la capacità di affrontare questi momenti che ha rafforzato la nostra partnership nel tempo».